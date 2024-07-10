Флагманские смартфоны откажутся от эко-кожи в 2025 году

Вместо нее производители отдадут предпочтение стеклу и керамике. Эко-кожа, несмотря на свою премиальность и приятные тактильные ощущения, зарекомендовала себя как ненадежный материал.

Задняя крышка из синтетической кожи может облезать или отклеиваться через несколько месяцев использования.

Правда, стекло и керамика хотя и менее подвержены таким проблемам, также имеют свои недостатки. Стекло может треснуть при падении, а керамика более устойчива к царапинам, да, но в то же время увеличивает вес устройства.

Как бы то ни было, в 2025 году ждем меньше телефонов с эко-кожей и больше с более традиционными материалами.