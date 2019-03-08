Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ уже можно купить в России

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в России флагманской линейки смартфонов Galaxy S10. В числе новинок — основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе версия в керамическом корпусе, а также упрощённая Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном.

Устройства можно приобрести в фирменных салонах Samsung, официальном интернет-магазине компании, а также у партнеров на всей территории России по рекомендованной розничной цене:

Samsung Galaxy S10e в жёлтом, чёрном, синем и белом перламутровом за 56 990 рублей

Samsung Galaxy S10 в чёрном, синем и белом перламутровом за 68 990 рублей

Samsung Galaxy S10+ в чёрном, синем и белом перламутрово за 76 990 рублей

Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе черного и белого цветов 12 ГБ+1 ТБ за 124 990 рублей

Они получили Dynamic AMOLED-дисплей и стали первыми смартфонами с сертификацией HDR10+. В смартфонах используются новые «дырявые» экраны Infinity-O с фронтальными камерами встроенными в небольшие вырезы. Старшие модели получили встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. У Galaxy S10e сканер расположен в торце на боку, встроенный в кнопку включения.

Galaxy S10 оснащается 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой 12+12+16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп. Аппаратной основой стал процессор Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч.

Galaxy S10+ отличается 6,4-дюймовым дисплеем, двойной фронтальной камерой 10+8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамичская версия также получила 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy S10e получил плоский 5,8-дюймовый дисплей разрешением Full HD+, двойную основную камеру 12+16 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3100 мАч.

Смартфоны получили функцию беспроводной обратной зарядки — они могут подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, такие как смартфоны, смарт-часы, наушники и так далее.