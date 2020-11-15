Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 полностью рассекречены

Поделился утечкой проверенный ресурс AndroidPolice. По словам авторов, они имели возможность рассмотреть технические особенности серии Samsung Galaxy S21. Причем они также ознакомились и с внешним видом смартфонов, однако публиковать фотографии не стали, боясь деанона их источника юристами Samsung. Инсайдеры лишь отметили, что опубликованные ранее рендеры довольно точные.

Всего в линейке, согласно данным информаторов, будет выпущено три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Последняя будет представлена в черном и серебристом виде, тогда как модель Galaxy S21+, помимо вышеперечисленных цветов, будет доступна и в фиолетовом. Младшую модель, в свою очередь, можно будет приобрести в фиолетовом, сером, белом и розовом дизайне.

Работать смартфоны будут на базе Snapdragon 875 или Exynos 2100. Причем все модификации будут иметь поддержку сотовых сетей пятого поколения. Смартфоны будут оснащены аккумуляторами емкостью в 4000, 4800 и 5000 мАч соответственно. Линейке приписывают поддержку Wi-Fi 6E, скорость которого в два раза превосходит Wi-Fi 6, как заявили в компании.

Модели Galaxy S21 и Galaxy S21+ получат 6,2 и 6,7-дюймовые экраны LTPS Full HD+ с частотой 120 Гц. Galaxy S21 Ultra, в свою очередь, будет оборудована 6,8-дюймовым LTPO WQHD+ экраном с той же частотой обновления.

Что касается фотовозможностей, Galaxy S21 и Galaxy S21+ оснастят основным датчиком на 12 Мп, телефотообъективом на 64 Мп и ультраширокоугольным на 12 Мп. Galaxy S21 Ultra будет оборудован датчиком на 108 Мп, ультраширокоугольной оптикой на 12 Мп и двумя телефото датчиками, один из которых получит возможность трехкратного оптического приближения, а второй - десятикратного. Все камеры будут способны записывать видео 4K при 60к/с. Поставляться вся линейка будет с новой оболочкой One UI 3.1 на базе Android 11.