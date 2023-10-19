Флагманские смартфоны Vivo iQOO 12 и 12 Pro представят уже 7 ноября

08:21, 19 октября 2023
1 мин.
Флагманские смартфоны Vivo iQOO 12 и 12 Pro представят уже 7 ноябряЖдать осталось недолго
Свежая утечка от инсайдеров из Китая указывает на то, что Vivo представит сразу два новых смартфона — iQOO 12 и iQOO 12 Pro — уже 7 ноября.
При этом помимо слива даты анонса, подробности о новинках раскрыла и запись в базе данных сертификации UFCS. Из неё мы узнали, что ёмкость аккумулятора младшей моделей будет составлять 4880 мАч и поддерживать быструю зарядку на 120 Вт.
iQOO 12 Pro сможет похвастаться батареей уже на 4980 мАч с поддержкой такой же быстрой проводной зарядки (беспроводная будет лишь на 50 Вт).
Ожидается, что линейка iQOO 12 получит ещё неанонсированный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и до 24 ГБ оперативной памяти вместе с 1 ТБ внутреннего накопителя в максимальной комплектации.