Флагманские смартфоны Vivo iQOO 12 и 12 Pro представят уже 7 ноября

При этом помимо слива даты анонса, подробности о новинках раскрыла и запись в базе данных сертификации UFCS. Из неё мы узнали, что ёмкость аккумулятора младшей моделей будет составлять 4880 мАч и поддерживать быструю зарядку на 120 Вт.

iQOO 12 Pro сможет похвастаться батареей уже на 4980 мАч с поддержкой такой же быстрой проводной зарядки (беспроводная будет лишь на 50 Вт).

Ожидается, что линейка iQOO 12 получит ещё неанонсированный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и до 24 ГБ оперативной памяти вместе с 1 ТБ внутреннего накопителя в максимальной комплектации.