Флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro сравнили

Многие пользователи уже заинтересовались вопросом, в чём же заключаются ключевые отличия между этими двумя моделями.

Оба устройства оснащены новейшей мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 3, однако основные различия кроются в деталях.

Xiaomi 14 Pro может похвастаться 2K-дисплеем с полной поддержкой глубоких тонов и изогнутыми краями, а также защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal, в то время как Xiaomi 14 имеет 1.5K-дисплей и плоский экран. Размер экрана у Pro-версии составляет 6.73 дюйма, а у базовой модели — 6.36 дюйма.

В области фотографии Xiaomi 14 Pro поддерживает 1024 уровня регулировки диафрагмы, в то время как у Xiaomi 14 такой функции нет. Аккумулятор у Pro-версии на 4880 мАч и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, а у Xiaomi 14 батарея на 4610 мАч с поддержкой зарядки на 90 Вт.

Оба смартфона имеют множество схожих характеристик, включая защиту от воды и пыли по стандарту IP68, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, оптику Leica Summilux, 75-мм телеобъектив с плавающей фокусировкой, 50-ваттную беспроводную зарядку и систему охлаждения Xiaomi Ring Cold Pump.

Цены на новинки стартуют от $546 для Xiaomi 14 и от $683 для Xiaomi 14 Pro.