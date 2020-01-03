Флагманские Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro не повторят ошибки предшественников

Так, самые свежие из них утверждают, что в этом году китайский техногигант не повторит прошлогодних ошибок, в том числе не станет выдерживать слишком большую паузу между анонсом флагманской модели и ее Pro-версии. Более того, судя по всему, компания в принципе анонсирует и выпустит Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в один день, что выглядит как нечто невообразимое, учитывая, что между выходом Mi 9 и Mi 9 Pro прошло более полугода.

Напомним, что ранее директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг уже подтверждал, что аккумулятор Xiaomi Mi 10 будет иметь емкость не менее 4 500 мАч, при этом интернет-инсайдеры также сообщают о появлении в устройстве проводной зарядки мощностью 30, а в его Pro-версии на все 66 Вт. Анонс устройств ожидается в районе конца февраля, в рамках выставки MWC 2020.