Флагманский безрамочник Xiaomi продается со скидкой в 16 тысяч рублей

Напомним, что в обычное время стоимость смартфона в модификации на 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти составляет 3,5 тыс рублей, тогда как сегодня, с 18:00 до 20:59 его можно будет ухватить по специальной цене, а именно за 18,9 тыс рублей. Кроме того, при покупке техники на сумму от 10 тыс рублей Xiaomi дарит дополнительную скидку в 500 рублей, благодаря чему стоимость Xiaomi Mi Mix 2S уменьшится на 16 тыс рублей.

Также с 11:00 до 13:59 на официальном сайте Xiaomi можно приобрести смартфон Redmi 7A в модификации на 2 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти всего за 6,4 тыс рублей, тогда как в обычное время компания просит за него 8,5 тыс рублей.