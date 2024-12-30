Флагманский чип 2025 года от MediaTek будет работать на пониженной герцовке в сравнении с уже вышедшим Snapdragon 8 Elite

Он получит производительные ядра Cortex-X930, работающие на частоте 4.00 ГГц, что ниже максимальных 4.32 ГГц у Snapdragon 8 Elite.

Согласно утечкам, архитектурные улучшения позволят Dimensity 9500 превзойти своего предшественника Dimensity 9400, у которого производительные ядра работали на 3.62 ГГц.

Однако Snapdragon 8 Elite уже использует собственные ядра Oryon, которые при стандартных условиях достигают 4.32 ГГц и могут разгоняться до 4.57 ГГц, а в следующей версии Snapdragon 8 Elite Gen 2 частота может достичь 5.00 ГГц.

Разработка собственных ядер, как у Qualcomm и Apple, дает преимущества в производительности.

MediaTek пока следует традиционной архитектуре ARM, чтобы избежать юридических споров, но, возможно, компания пересмотрит стратегию в будущем.