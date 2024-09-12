Флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4 будет мощнее свежего Apple A18 Pro

По данным инсайдера Ice Universe, в бенчмарке Geekbench 6 новый процессор Qualcomm набрал впечатляющие 3236 баллов в однопоточных задачах и более 10 000 баллов в многопоточном режиме.

Это значительно выше, чем результаты недавно представленного Apple A18 Pro, который в аналогичных тестах набрал 3018 и 7751 баллов соответственно.

Если данные подтвердятся, это будет означать, что Snapdragon 8 Gen 4 сможет обойти свежий флагманский процессор от Apple, который недолгое время доминировал на рынке.

Напомним, что Qualcomm активно продвигает свои решения в сегменте Android-устройств, а Xiaomi уже заявила, что их будущий флагман будет использовать этот чип, который обеспечит «беспрецедентную производительность».