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Флагманский Galaxy S21 получит одну из худших особенностей любого iPhone
И нет, речь не об отсутствии зарядного блока, который убрали лишь в iPhone 12
Samsung Galaxy S21 покажут лишь 14 января, но уже сейчас нам известно практически всё о смартфоне. Начиная с того, как будет выглядеть вся новая флагманская линейка корейцев, заканчивая такими подробностями, как поддержка стилуса S Pen в определённой модели. Сейчас же появилась свежая информация, согласно которой базовая версия Galaxy S21 получит одну из худших особенностей любого iPhone.
Речь идёт об отсутствии поддержки microSD-карт, которой, между прочим, славилась линейка Galaxy S, сообщает Wccftech. Она, будучи представителем флагманского сегмента, до последнего позволяла пользователям увеличивать объём памяти своего смартфона. Но сейчас, по всей видимости, Samsung решила пойти по пути Apple и начать «урезать» возможности свои покупателей.
Что интересно, согласно данным инсайдеров, Galaxy S21+ и S21 Ultra всё также получат поддержку карт памяти. Исчезнет ли такая возможность в условных Galaxy S22+ и S22 Ultra — неизвестно.