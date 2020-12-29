Флагманский Galaxy S21 получит одну из худших особенностей любого iPhone

Речь идёт об отсутствии поддержки microSD-карт, которой, между прочим, славилась линейка Galaxy S, сообщает Wccftech. Она, будучи представителем флагманского сегмента, до последнего позволяла пользователям увеличивать объём памяти своего смартфона. Но сейчас, по всей видимости, Samsung решила пойти по пути Apple и начать «урезать» возможности свои покупателей.

Что интересно, согласно данным инсайдеров, Galaxy S21+ и S21 Ultra всё также получат поддержку карт памяти. Исчезнет ли такая возможность в условных Galaxy S22+ и S22 Ultra — неизвестно.