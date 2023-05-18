Флагманский Google Pixel 8 Pro получит встроенный термометр для измерения температуры

Однако не стоит расстраиваться, т.к. буквально вот-вот появились свежие слухи о новинке. Оказывается, Google Pixel 8 Pro получит встроенный термометр на задней панели. Об этом стало известно благодаря утечке обучающего видео для этой функции.

Инфракрасный датчик температуры находится под вспышкой на задней панели смартфона. Чтобы измерить температуру, нужно убрать все одежду и аксессуары со лба, приблизить телефон к нему, не касаясь кожи, и начать измерение, медленно перемещая телефон ото лба к виску.