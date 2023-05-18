Флагманский Google Pixel 8 Pro получит встроенный термометр для измерения температуры

Флагманский Google Pixel 8 Pro получит встроенный термометр для измерения температурыОчень неожиданная функция
Не так давно Google провела масштабное мероприятие — Google I/O 2023. На нём обсуждались многие важные темы, но удивительно, что не было никаких новостей о предстоящем смартфоне Google Pixel 8.
Однако не стоит расстраиваться, т.к. буквально вот-вот появились свежие слухи о новинке. Оказывается, Google Pixel 8 Pro получит встроенный термометр на задней панели. Об этом стало известно благодаря утечке обучающего видео для этой функции.
Инфракрасный датчик температуры находится под вспышкой на задней панели смартфона. Чтобы измерить температуру, нужно убрать все одежду и аксессуары со лба, приблизить телефон к нему, не касаясь кожи, и начать измерение, медленно перемещая телефон ото лба к виску.
При этом ожидается, что термометр будет доступен лишь в Pixel 8 Pro. Это связано с тем, что функция требует специального датчика, которого нет в модели Pixel 8.
Помимо измерения температуры тела, телефон также сможет определить температуру предметов. Все данные будут храниться на телефоне и обрабатываться с помощью Android Private Compute Core.