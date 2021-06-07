Флагманский Honor 50 показался на официальных изображениях

Судя по ним, девайс и вправду получит необычный дизайн блока основной камеры. При этом на выбор покупателей будет представлено несколько цветовых вариантов: чёрная, серебристая, зелёная и розовая.

К сожалению, Honor так и не уточнила, какие «внутренности» получит смартфон. Но учитывая, что презентация устройства состоится уже 16 июня, ждать осталось не так уж и долго.