Флагманский Honor 50 показался на официальных изображениях

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Вчера в 12:24
Флагманский Honor 50 показался на официальных изображенияхВыглядит он очень интересно
Неделю назад Honor объявила дату анонса своего нового флагмана — Honor 50. И сразу же после этого в сети начали появляться всё новые высококачественные утечки, связанные с девайсом.
Но от интернет-инсайдеров не отстаёт и сам производитель. Так, Honor опубликовала рекламные фото, демонстрирующие внешний вид ожидаемой новинки во всей красе, пишет GSMArena.
Судя по ним, девайс и вправду получит необычный дизайн блока основной камеры. При этом на выбор покупателей будет представлено несколько цветовых вариантов: чёрная, серебристая, зелёная и розовая.
К сожалению, Honor так и не уточнила, какие «внутренности» получит смартфон. Но учитывая, что презентация устройства состоится уже 16 июня, ждать осталось не так уж и долго.