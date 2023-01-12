Флагманский Honor Magic 5 стал на шаг ближе к анонсу и релизу — смартфон появился на сайте китайского регулятора

Флагманский Honor Magic 5 стал на шаг ближе к анонсу и релизу — смартфон появился на сайте китайского регулятораЖдать осталось всего-ничего
В Сети появилась информация о том, что Honor готовится к запуску серии Honor Magic 5 в Китае уже к концу февраля.
Фото: Sparrows News
По данным источников, новая линейка будет оснащена топовым процессором Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Не менее передовой должна оказаться и камера смартфонов.
В преддверии официальных анонсов, телефон, относящийся к серии Honor Magic 5, был замечен на сайте сертификации Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).
По словам автора утечки Digital Chat Station, набор камер линейки сможет по-настоящему впечатлить. Так, модели Pro и Ultimate будут оснащены четырьмя камерами с разрешением 50 Мп, а некоторые модели могут иметь даже 64 Мп сенсор.
Есть также информация и о поддержке устройствами до 100-кратного цифрового зума.
Различные инсайдеры утверждают, что анонс Honor Magic 5 состоится уже 27 февраля.