Флагманский Honor Magic 5 стал на шаг ближе к анонсу и релизу — смартфон появился на сайте китайского регулятора

По данным источников, новая линейка будет оснащена топовым процессором Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Не менее передовой должна оказаться и камера смартфонов.

В преддверии официальных анонсов, телефон, относящийся к серии Honor Magic 5, был замечен на сайте сертификации Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

По словам автора утечки Digital Chat Station, набор камер линейки сможет по-настоящему впечатлить. Так, модели Pro и Ultimate будут оснащены четырьмя камерами с разрешением 50 Мп, а некоторые модели могут иметь даже 64 Мп сенсор.

Есть также информация и о поддержке устройствами до 100-кратного цифрового зума.

Различные инсайдеры утверждают, что анонс Honor Magic 5 состоится уже 27 февраля.