Флагманский HONOR Magic V2 подешевел в России на 40 тыс рублей

Цена на этот инновационный складной смартфон снизилась на 40 000 рублей и теперь составляет 139 990 рублей в магазинах МТС, М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк и МегаФон.

HONOR Magic V2 может похвастаться по-настоящему передовыми технологиями, такими как ультракомпактный шарнир из титана и фирменной стали, а также двойная кремний-углеродная батарея емкостью 5000 мАч и толщиной всего 2.72 мм.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Камера устройства включает тройную систему со светосильной оптикой и оптической стабилизацией на основном и телефотомодуле. Также он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью на 66 Вт.

Экран HONOR Magic V2 — это LTPO OLED с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ-частотой 3840 Гц, что обеспечивает отличную яркость и защиту зрения.