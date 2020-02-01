Флагманский Honor V20 упал в цене

Так, прошлогодний флагман Honor V20 в модификации на 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти можно приобрести на китайском рынке всего за 273 доллара или 17,5 тыс рублей. Напомним, в начале продаж данная модель стоила порядка 510 долларов или 32,6 тыс рублей.

Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей, на котором расположилась врезанная селфи-камера. Honor V20 работает на базе Kirin 980, а также оснащен энергоемким аккумулятором на 4000 мАч. Что касается фотовозможностей, то устройство оборудовано трехмодульной камерой с основным датчиком на 48 Мп.