Флагманский Huawei Mate 30 Pro засветился в видеообзорах до презентации

Второй ролик более приближен к тому, что мы увидим на YouTube в ближайшее время — здесь уже демонстрируется процесс включения смартфона, при этом показывая его со всех сторон. Но, к сожалению, за все 15 секунд, которые длится видеоролик, смартфон так и не успел до конца загрузиться. Напомним, что устройство покажут уже сегодня, а судя по последним утечкам, флагманский Huawei Mate 30 Pro получит рекордную скорость записи замедленного видео — 7680 кадров в секунду!