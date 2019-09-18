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Флагманский Huawei Mate 30 Pro засветился в видеообзорах до презентации

Видимо, таким образом китайская компания решила конкурировать с Google по части утечек
Презентация осенней флагманской линейки Mate 30 от Huawei состоится уже сегодня, но в сети уже вовсю появляются видеоролики, в которых фигурируют новинки.

Так, в одном из видео Huawei Mate 30 Pro распаковывают, доставая из заводской упаковки. Правда, устройство по какой-то причине на момент записи уже находилось во включенном состоянии, но это не так уж и важно — главное, что на руках у неизвестного инсайдера находится настоящий Huawei Mate 30 Pro. Еще из минусов данного видео — это то, что автор ролика забыл показать все, что находится в коробке с устройством, кроме самого смартфона.

Второй ролик более приближен к тому, что мы увидим на YouTube в ближайшее время — здесь уже демонстрируется процесс включения смартфона, при этом показывая его со всех сторон. Но, к сожалению, за все 15 секунд, которые длится видеоролик, смартфон так и не успел до конца загрузиться. Напомним, что устройство покажут уже сегодня, а судя по последним утечкам, флагманский Huawei Mate 30 Pro получит рекордную скорость записи замедленного видео — 7680 кадров в секунду!

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