Флагманский Huawei P30 Pro продают со скидкой 14 тысяч рублей

Huawei P30 Pro оснащен 6,47-дюймовым OLED экраном с вырезом в верхней центральной части для 32 Мп селфи-камеры. Что касается основной камеры, она имеет три модуля на 40, 20 и 8 Мп. Сердцем смартфона выступает процессор Kirin 980. Аппарат оборудован аккумулятором на 4200 мАч и 8/256 ГБ памяти.

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