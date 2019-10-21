Флагманский Huawei P40 может поставляться сразу с двумя операционными системами

По инсайдерской информации серия Huawei P40 будет иметь двойную загрузку Android 10 и Harmony OS в случае, если запрет на торговлю в США не будет отменен к началу следующего года. Таким образом покупатели грядущих смартфонов смогут использовать Android 10 без сервисов от Google, как было в предыдущей серии, а также пользоваться фирменной оболочкой Huawei, которая обладает поддержкой собственного магазина приложений и сервисов.

Напомним, что предполагаемой датой выхода Huawei P40 и P40 Pro называют март 2020 года, а само мероприятие состоится в Европе. Отмечается, что если санкции, ограничивающие торговлю в США будут сняты - компания откажется от стратегии двойной загрузки в пользу Android 10 с интерфейсом EMUI 10 и сервисами от Google.