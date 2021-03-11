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Флагманский Huawei P50 Pro окажется смартфоном с шокирующим дизайном
Судя по всему, на его внешнем виде сказалось использование Sony IMX800
До конца текущего месяца от Huawei ждут анонса нового поколения флагманской линейки Huawei P50. И вот, возможно накануне презентации, в сети был раскрыт внешний вид Pro-версии устройства.
Опубликовал изображение популярный интернет-инсайдер OnLeaks, который неоднократно «сливал» дизайн тех или иных устройств задолго до их официально демонстрации. Вот и на этот раз он показал, как будет выглядеть долгожданный Huawei P50 Pro.
Как пишет GSMArena, устройство получит гигантскую основную камеру с 1-дюймовым сенсором — Sony IMX800. Вообще, новинка китайской компании станет первым смартфонов, в который встроят свежую японскую разработку. Именно её появление могло стать причиной столь удивительного дизайна P50 Pro.
Напомним, что судя по прошлым утечкам, линейка Huawei P50 станет первой, которая будет работать под управлением Harmony OS прямо из коробки.