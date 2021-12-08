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Флагманский Huawei P50 Pro выпустили в золотом корпусе

В честь Китайского Нового года
Российская компания Caviar, специализирующаяся на люксовом оформлении гаджетов, презентовала смартфон Huawei P50 Pro в золотом корпусе. Модификация устройства посвящена Китайскому Новому году.
Флагманский Huawei P50 Pro выпустили в золотом корпусе

Дизайн смартфона представляет собой парящего в воздухе дракона как символа новогодних чудес и успеха, обвивающего Великую Китайскую стену. Huawei P50 Pro покрыт двойным ювелирным покрытием из золота в 24 карата по технологии Double Electroplated. Рельефная фигура дракона сделана из 22-каратного серебра, глаза выполнены из двух рубинов диаметром 1,5 мм.

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Caviar презентовала новинку в преддверии одного из самых красивых и экзотичных праздников для любителей китайской культуры и всего, связанного с Китаем. Серия модифицированных Huawei P50 Pro лимитирована — всего будет выпущено 28 моделей.

Кроме этого, Caviar выпустила серию iPhone 13 Pro с изображением золотого карпа на чёрном фоне, украшенном волнами, — символа силы, надёжности и целеустремлённости. Всего будет создано 88 моделей.

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