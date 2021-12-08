Флагманский Huawei P50 Pro выпустили в золотом корпусе

Caviar презентовала новинку в преддверии одного из самых красивых и экзотичных праздников для любителей китайской культуры и всего, связанного с Китаем. Серия модифицированных Huawei P50 Pro лимитирована — всего будет выпущено 28 моделей.

Кроме этого, Caviar выпустила серию iPhone 13 Pro с изображением золотого карпа на чёрном фоне, украшенном волнами, — символа силы, надёжности и целеустремлённости. Всего будет создано 88 моделей.