Флагманский Huawei P50 Pro выпустили в золотом корпусе

Флагманский Huawei P50 Pro выпустили в золотом корпусеВ честь Китайского Нового года
Дизайн смартфона представляет собой парящего в воздухе дракона как символа новогодних чудес и успеха, обвивающего Великую Китайскую стену. Huawei P50 Pro покрыт двойным ювелирным покрытием из золота в 24 карата по технологии Double Electroplated. Рельефная фигура дракона сделана из 22-каратного серебра, глаза выполнены из двух рубинов диаметром 1,5 мм.
Caviar презентовала новинку в преддверии одного из самых красивых и экзотичных праздников для любителей китайской культуры и всего, связанного с Китаем. Серия модифицированных Huawei P50 Pro лимитирована — всего будет выпущено 28 моделей.
Кроме этого, Caviar выпустила серию iPhone 13 Pro с изображением золотого карпа на чёрном фоне, украшенном волнами, — символа силы, надёжности и целеустремлённости. Всего будет создано 88 моделей.