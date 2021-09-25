Флагманский Huawei P50 выходит в продажу впервые с момента анонса в июле

Флагманский Huawei P50 выходит в продажу впервые с момента анонса в июлеЗадержка не в последнюю очередь связана с проблемами из-за санкций США
Сейчас же, спустя несколько месяцев, в продажу наконец-то поступает Huawei P50. Правда, речь всё ещё идёт лишь о рынке Китая, но учитывая заметные задержки, даже это начинает выглядеть как какой-никакой успех.
Устройство смогут купить все желающие в Поднебесной начиная со следующей недели — начиная с 29 сентября. Об этом сообщает MyDrivers. К покупке доступны две конфигурации смартфона: 8/128 ГБ за 695 долларов (50,5 тыс рублей) и 8/256 ГБ за 770 долларов (56 тыс рублей).
Напомним, что в основу Huawei P50 лёг чип «урезанный» Snapdragon 888 без поддержки сетей 5G. Размер его OLED-дисплея — 6,5 дюйма, частота обновления экрана — 90 Гц.
В телефоне установлен аккумулятор на 4100 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 66 Вт. Основная камера представлена тройным модулем: на 50, 13 и 12 Мп. При этом работает аппарат под управлением HarmonyOS 2.1.