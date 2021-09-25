Флагманский Huawei P50 выходит в продажу впервые с момента анонса в июле

Сейчас же, спустя несколько месяцев, в продажу наконец-то поступает Huawei P50. Правда, речь всё ещё идёт лишь о рынке Китая, но учитывая заметные задержки, даже это начинает выглядеть как какой-никакой успех.

Устройство смогут купить все желающие в Поднебесной начиная со следующей недели — начиная с 29 сентября. Об этом сообщает MyDrivers. К покупке доступны две конфигурации смартфона: 8/128 ГБ за 695 долларов (50,5 тыс рублей) и 8/256 ГБ за 770 долларов (56 тыс рублей).