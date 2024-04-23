Флагманский Huawei Pura 70 Ultra разобрали на видео

Для снижения шума на двигатель даже нанесен слой специальной пены. Также подчеркивается, что Pura 70 Ultra – первый смартфон, сочетающий выдвижную камеру и влаго- и пылезащиту уровня IP68.

Благодаря герметизации телескопической части объектива, смартфон тоньше конкурентов с аналогичным типом сенсора, когда камера не используется. Еще один плюс – при встряхивании почти нет дребезжания, характерного для 1-дюймовых сенсоров.

Хорошо видна система оптической стабилизации на основе сдвига сенсора. Теплоотвод камер соединен с большой испарительной камерой.

Процессор Kirin по производительности сравним со Snapdragon 888 и Dimensity 8200. Динамики идентичны тем, что установлены в Mate 60 Pro, а вибромотор – чуть меньше.