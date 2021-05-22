Флагманский iPhone 12 Pro Max рекордно упал в цене

Так, если на старте продаж устройство можно было купить не дешевле 110 тыс рублей, то сейчас за точной такой же аппарат просят 85 тыс рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru. При этом снижение цены происходило достаточно медленно. По мнению издания, связано это с тем, что смартфон оказался в дефиците.

Напомним, что iPhone 12 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. В основу девайса лёг новейший чип Apple — Apple A14 Bionic. Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ, а постоянной от 128 до 512 ГБ. Основная камера получила три модуля по 12 Мп каждый.