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Флагманский камерофон Google Pixel 5 будет дешевле конкурентов от Apple и Samsung
Поисковый гигант решил вернуться в среднебюджетный сегмент?
Уже в самое ближайшее время Google должна анонсировать два новых смартфона: Pixel 5 и Pixel 4a 5G. И если о последнем пока что нечего рассказать, то касательно флагманского камерофона поискового гиганта появилась крайне интересная информация - устройство, по всей видимости, будет дешевле конкурентов от Apple и Samsung.
Так, согласно данным интернет-инсайдера Нильса Аренсмайера, Google Pixel 5 будет продаваться от 649 долларов, что на 50 долларов дешевле базовой версии iPhone 11 или на 350 долларов дешевле Samsung Galaxy S20 на старте. При этом доступна новинка от Google будет в двух цветах: черном и зеленом.
Напомним, что согласно последним утечкам, в основу Pixel 5 “ляжет” процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G, при этом смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Анонс смартфона ожидается 30 сентября.