Флагманский камерофон Google Pixel 5 будет дешевле конкурентов от Apple и Samsung

Уже в самое ближайшее время Google должна анонсировать два новых смартфона: Pixel 5 и Pixel 4a 5G. И если о последнем пока что нечего рассказать, то касательно флагманского камерофона поискового гиганта появилась крайне интересная информация - устройство, по всей видимости, будет дешевле конкурентов от Apple и Samsung.