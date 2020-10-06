Флагманский камерофон Huawei Mate 40 получит собственную "замену Android" компании

В китайской соцсети Weibo появилась публикация, в которой анонимные источники рассказали о планах Huawei сделать устройства на базе процессора Kirin 9000 первыми, кто получит Harmony OS 2.0, сообщает издание Gizmochina. При этом более ранние слухи уже подтвердили, что дебютантом на базе нового фирменного процессора компании станет грядущий флагманский камерофон Huawei Mate 40. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — именно этот смартфон станет первым, кто получит “замену Android” от китайского бренда.

Напомним, что помимо использования Kirin 9000 в качестве “основы”, новому Mate 40 приписывают 6.62-дюймовый дисплей, возможно с частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что новинку оснастят аккумулятором емкостью 4,000 мАч. Что же до анонса смартфона — ходят слухи, что случится это уже до конца октября 2020 года.