Флагманский камерофон Huawei P40 Pro может оказаться дороже ожидаемого

Об этом стало известно благодаря инсайдеру под ником RODENT950, который опубликовал информацию стоимость грядущей серии на свой странице в социальной сети Twitter. Согласно утекшим данным, минимальная стоимость Huawei P40 будет варьироваться от 799 до 899 евро. В то время как за Pro версию компания может запросить от 999 до 1099 евро. Что касается Huawei P40 Premium Edition, то стоимость данной модели, по данным источника, будет составлять от 1199 до 1299 евро. Отмечается, что цены зависят от страны и могут отличаться на 50-100 евро от указанных.

Ожидалось, что стоимость флагманской серии будет куда ниже. Так, ранее инсайдеры заявляли, что цена Huawei P40 будет даже ниже Huawei P30. Напомним, что на старте продаж на европейском рынке за Huawei P30 производитель просил просил 800 евро, тогда как Pro версия стоила от 1000 до 1250 евро.