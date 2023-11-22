Флагманский камерофон Realme GT5 Pro получил «самый дорогой телеобъектив на рынке»

Новинка будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой IMX 890 с перископическим длиннофокусным объективом, обеспечивающим трехкратный оптический зум и комбинированную электронную и оптическую стабилизацию изображения.

Особенностью этого телеобъектива является его способность к «4 в 1 пиксельному слиянию», что позволяет значительно увеличить количество света, попадающего на сенсор, и улучшить детализацию в темных участках изображения.

По заявлениям производителя, это практически исключает потерю деталей в темных областях.

Кроме того, Realme GT5 Pro поддерживает до 120-кратного суперзума, что является значительным достижением в области мобильной фотографии.

В сочетании с передовыми оптическими компонентами, мощным чипсетом и продвинутыми алгоритмами обработки изображений, этот смартфон обещает предоставить пользователям высококачественные фотографии в различных условиях съемки.