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Флагманский камерофон Xiaomi Mi 10 Pro распродали за 55 секунд

Побив рекорд продаж Xiaomi Mi 10
Компании Xiaomi в очередной раз удалось установить рекорд продаж. На этот раз флагманский камерофон Xiaomi Mi 10 Pro распродали за 55 секунд, побив показатель продаж Xiaomi Mi 10, который распродали на пять секунд дольше.

Об этом стало известно благодаря представителям китайского гиганта, которые рассказали о продаже первой партии Xiaomi Mi 10 Pro за 55 секунд на официальной странице компании. Кроме того, они также поделились, что общая выручка со всех торговых площадок перешла за отметку в 28,6 млн долларов.

Напомним, Xiaomi Mi 10 Pro оснастили улучшенной четырехмодульной камерой, главный датчик которой имеет разрешение 108 Мп, за счет чего устройство и признали камерофоном. Что касается цены, то стоимость новинки составляет порядка 716 долларов или 45,5 тыс рублей за модификацию на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти, в то время как версия с 12 Гб/256 Гб предлагается за 787 долларов или 50 тыс рублей. Что касается самой дорогой версии устройства на 12 Гб/512 Гб, то она оценена компанией в 859 долларов или 54,6 тыс рублей.

Автор: Лилик Ми