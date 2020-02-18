Флагманский камерофон Xiaomi Mi 10 Pro распродали за 55 секунд
Об этом стало известно благодаря представителям китайского гиганта, которые рассказали о продаже первой партии Xiaomi Mi 10 Pro за 55 секунд на официальной странице компании. Кроме того, они также поделились, что общая выручка со всех торговых площадок перешла за отметку в 28,6 млн долларов.
Напомним, Xiaomi Mi 10 Pro оснастили улучшенной четырехмодульной камерой, главный датчик которой имеет разрешение 108 Мп, за счет чего устройство и признали камерофоном. Что касается цены, то стоимость новинки составляет порядка 716 долларов или 45,5 тыс рублей за модификацию на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти, в то время как версия с 12 Гб/256 Гб предлагается за 787 долларов или 50 тыс рублей. Что касается самой дорогой версии устройства на 12 Гб/512 Гб, то она оценена компанией в 859 долларов или 54,6 тыс рублей.