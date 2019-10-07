Флагманский китайский смартфон с самой быстрой зарядкой в мире засветился на "живых" фото

Также смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем со сверхбыстрой частотой обновления экрана в 90 Гц. Разрешение дисплея составляет FullHD+, а в его верхней части расположился небольшой каплевидный вырез, в котором расположили 16 Мп фронтальную камеру. На задней части Oppo Reno Ace установлена основная камера с четырьмя модулями, разрешение которых составляет 48, 13, 8 и 2 Мп.

Напомним, что презентация нового смартфона от Oppo состоится уже 10 октября. Цена новинки все еще неизвестна.