Ferra
Телефоны
Сегодня 14:46

Флагманский китайский смартфон с самой быстрой зарядкой в мире засветился на "живых" фото

Дизайн смартфона выполнен вполне в стиле Oppo
В конце прошлого месяца китайский гигант Oppo провел небольшую презентацию, на которой рассказал о том, какие ключевые особенности появятся в грядущем камерофоне компании Oppo Reno Ace. Что интересно, со сцены продемонстрировали лишь один единственный рендер устройства. Сейчас же, накануне презентации новинки, которая должна пройти через несколько дней, в сети появились и первые живые фото нового флагмана компании.

Фотографии устройства можно посмотреть ниже. Что же касательно “железной” составляющей смартфона, то аппарат построен на базе Snapdragon 855 Plus, оснащен до 12 ГБ оперативной памяти, а также имеет на борту поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Также смартфон оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем со сверхбыстрой частотой обновления экрана в 90 Гц. Разрешение дисплея составляет FullHD+, а в его верхней части расположился небольшой каплевидный вырез, в котором расположили 16 Мп фронтальную камеру. На задней части Oppo Reno Ace установлена основная камера с четырьмя модулями, разрешение которых составляет 48, 13, 8 и 2 Мп.

Напомним, что презентация нового смартфона от Oppo состоится уже 10 октября. Цена новинки все еще неизвестна.

Самое читаемое