Флагманский Meizu 16s в России будет дешевле, чем в Китае

В сети появился официальный рендер и информация о цене на готовящийся к выпуску смартфон Meizu 16s, пока не представленный производителем официально. Рендерами и российской ценой поделился ресурс Rozetked, а китайские источники рассказали о стоимости в Китае.

Так, в России можно ожидать Meizu 16s с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 33 990 рублей. В Китае смартфон будет предлагаться по цене 3598 юаней или 536 долларов, что в рублях составляет 34 206,62.

По предварительным данным, Meizu 16s оснащается 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 48+20 Мп, аккумулятором ёмкостью 3540 мАч с 24-ваттной зарядкой. Аппаратной основой станет топовый процессор Snapdragon 855. Кроме того, Meizu 16s, наконец, обзаведётся поддержкой NFC, отсутствие которой даже во флагманах вызывало много нареканий со стороны пользователей Meizu.

Официальный анонс смартфона ожидается 23 апреля 2019 года.