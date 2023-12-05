Флагманский Meizu 21 с очень тонкими рамками поступит в продажу уже завтра

Правда, в Китае

Долгожданный смартфон Meizu 21 уже завтра поступит в магазины Китая по цене в $564 (3999 юаней). Смартфон может похвастаться 6,55-дюймовым дисплеем с рамками всего в 1,74 мм. Компания хвалиться, что их смартфон первый в мире с такими рамками.