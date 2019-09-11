Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии

Речь идет о так называемом “экране-водопаде”. Дело в том, что последние утечки наоборот утверждали, что Mi Mix 4 может стать первым смартфоном XIaomi, в котором компания опробуют перспективную технологию. Но вполне вероятно, что прошлые инсайды были фейком, а настоящий новый Mi Mix предстал перед нами лишь на данном фото.
Напомним, что еще на прошлой неделе глава Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал сразу несколько фотографий Xiaomi Mi Mix 2S, подкрепив их хвалебными словами в адрес прошлогоднего устройства. Помимо всего прочего, его слова прямо намекнули, что компания осталась недовольна экспериментом в лице Mi Mix 3 и его форм-фактора слайдера, в результате чего было принято решение сделать из грядущего Mi Mix привычный многим пользователям моноблок.