Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии

Речь идет о так называемом “экране-водопаде”. Дело в том, что последние утечки наоборот утверждали, что Mi Mix 4 может стать первым смартфоном XIaomi, в котором компания опробуют перспективную технологию. Но вполне вероятно, что прошлые инсайды были фейком, а настоящий новый Mi Mix предстал перед нами лишь на данном фото.