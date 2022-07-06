Флагманский Moto X30 Pro получит необычный набор камер

Так, в 2019 году была представлена первая гибкая раскладушка бренда — Motorola RAZR. Затем серия пополнилась ещё несколькими новыми моделями.

Сейчас же стало известно, что компания активно работает над своим следующим флагманским смартфоном. Называться он будет Moto X30 Pro и его отличительной особенностью должна стать основная камера.

По данным инсайдеров, нас ждёт крайне необычный набор модулей на тыльной стороне устройства. Вместо привычного «ширик + ультраширик + телеобъектив», мы получим «ширик + телеобъектив + телеобъектив».