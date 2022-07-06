Флагманский Moto X30 Pro получит необычный набор камер

Флагманский Moto X30 Pro получит необычный набор камерУже одно это вызывает интерес к устройству
Так, в 2019 году была представлена первая гибкая раскладушка бренда — Motorola RAZR. Затем серия пополнилась ещё несколькими новыми моделями.
Сейчас же стало известно, что компания активно работает над своим следующим флагманским смартфоном. Называться он будет Moto X30 Pro и его отличительной особенностью должна стать основная камера.
По данным инсайдеров, нас ждёт крайне необычный набор модулей на тыльной стороне устройства. Вместо привычного «ширик + ультраширик + телеобъектив», мы получим «ширик + телеобъектив + телеобъектив».
При этом также известно, что Moto X30 Pro получит 1/1,22-дюймовый главный модуль камеры, который сможет похвастаться разрешением снимков в 200 Мп. Да, у того же Xiaomi 12 Ultra размер матрицы побольше, но новинка от Motorola всё равно будет иметь один из самых впечатляющих модулей на сегодняшний день.
Из прочего стоит отметить, что смартфону приписывают чип Snapdragon 8+ Gen 1, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 144 Гц и быструю 125 Вт зарядку при батарее на 4500 мАч.