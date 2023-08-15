Флагманский процессор MediaTek будет поддерживать самую быструю в мире мобильную память LPDDR5T

Однако у него будет одно преимущество, которого нет у других в индустрии: поддержка новейшей памяти LPDDR5T.

С поддержкой данного стандарта, Dimensity 9300 сможет предложить непревзойденную пропускную способность памяти в 9,6 Гбит/сек, что делает его быстрее даже чем самая быстрая память LPDDR5X, достигающая 8,5 Гбит/с!

Помимо поддержки памяти LPDDR5T, были раскрыты другие характеристики новинки. Так, сообщается, что процессор будет оснащён четырьмя ядрами Cortex-X4 и четырьмя ядрами Cortex-A720 без ядер для энергоэффективности.

Эта уникальная 8-ядерная конфигурация может сделать Dimensity 9300 быстрее Snapdragon 8 Gen 3 в многопоточных задачах, но отсутствие энергоэффективных ядер может сказаться на времени автономной работы устройств с этим чипом.