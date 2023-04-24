Флагманский процессор Samsung Exynos оказался мощнее ещё невышедшего конкурента Snapdragon 8 Gen 3

Если это так, то стоит ждать свежих флагманов компании на базе чипа Exynos 2400. И это, как ни странно, может быть очень хорошей новостью!

Так, в тесте Geekbench графическое ядро Xclipse 940, используемое в SoC Samsung, обходит Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3 — 13 858 против 12 946 баллов! Для сравнения, Exynos 2200 набирает около 9000 баллов.

Впечатляет и процессорная часть Exynos 2400, опережая Exynos 2200 в Geekbench на 31%. Новейший чип Samsung получает 1711 и 6967 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Если же сравнивать с A16 Bionic, то решение от Apple набирает около 1870 и 5300 баллов.