Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2 совершит прорыв в скорости и ИИ

По данным Digital Chat Station, новый SoC будет выпускаться по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC и получит переработанные ядра Pegasus, способные работать на частоте до 5,00 ГГц.

Основные улучшения затронут графику и ИИ. Графический процессор Adreno 840 обещает прирост производительности более чем на 40% по сравнению с текущими моделями, а новый нейронный процессор (NPU) будет поддерживать вычисления до 100 TOPS, что вдвое быстрее, чем у Snapdragon X Elite (45 TOPS).

Также ожидается значительное увеличение кэш-памяти: 16 МБ выделенного кэша и 32 МБ общего L2, что должно заметно ускорить обработку данных.

Анонс Snapdragon 8 Elite Gen 2, вероятно, состоится в сентябре, а массовое производство начнётся ближе к концу года. Ожидается, что новый чип станет основой для топовых флагманов 2026 года.