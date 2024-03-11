Флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 3 представят уже 18 марта

Похоже, первой в мире его получит компания Xiaomi, но и другие бренды вроде Oppo, Vivo и Honor на подходе.

Snapdragon 8s Gen 3, как сообщают, сделан на тайваньском производстве TSMC и предлагает мощнейшее ядро Cortex-X4 аж на 3.01 ГГц в окружении еще семи ядер поменьше.

А за графику отвечает Adreno 735 – зверь, который должен без проблем накрутить 1.7 млн попугаев в AnTuTu.

Да, по сравнению с самым топовым на сегодня Snapdragon 8 Gen 3 частоты чуть ниже, но не сомневайтесь – производительности хватит для всего и с запасом.

Первым смартфоном на Snapdragon 8s Gen 3 станет Xiaomi Civi 4, который должны представить как раз до конца марта.