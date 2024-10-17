Флагманский Realme GT7 Pro представят в октябре с неанонсированным процессором Snapdragon и батареей 6500 мАч

Об этом сообщил президент бренда Сюй Ци Чейз на своей странице в Weibo. Он подтвердил, что устройство получит новый флагманский процессор Snapdragon, который пока не был анонсирован.

Ожидается, что это будет новый чип серии Snapdragon 8, который Qualcomm представит на саммите в Гонолулу 21 — 23 октября.

Realme GT7 Pro сможет похвастаться перископическим телеобъективом, что, по словам Чейза, позволит пользователям не выбирать между производительностью и качеством камеры.

Новинка получит емкую батарею на 6500 мАч, что сделает ее идеальным вариантом для интенсивного использования.

Ожидается, что официальная презентация Realme GT7 Pro состоится вскоре после анонса процессора Qualcomm, и смартфон станет одним из первых устройств с новым флагманским чипом.