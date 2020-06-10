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Флагманский Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея
Уходит целая эпоха
Последние несколько лет, начиная с Galaxy S7 Edge, Samsung использует в своих флагманских смартфон скругленные дисплеи. Причем это было своеобразным правилом как для линейки Galaxy S, так и для линейки Galaxy Note. Но, судя по всему, в этом году корейская компания изменит свои планы — флагманский Galaxy Note 20 все же лишат скругленного по бокам дисплея.
Об этом написал в своем Twitter-аккаунте популярный интернет-инсайдер под ником Ice Univers. Причем, что интересно, сделал он это достаточно необычным способом — в своем посте он написал буквально следующее: ”Аристотель сказал – Земля круглая. Samsung сказала – экран Galaxy Note 20 плоский”. К сожалению, никакой информации о том, почему Samsung решила отказаться от своей флагманской “фишки”, инсайдер не сообщил.
Напомним, что вместе с Galaxy Note 20, компания также должна будет показать новый складной смартфон компании Galaxy Fold 2. Ожидается, что мероприятие Samsung с двумя крупными анонсами состоится уже в августе текущего года.