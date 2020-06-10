Флагманский Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте популярный интернет-инсайдер под ником Ice Univers. Причем, что интересно, сделал он это достаточно необычным способом — в своем посте он написал буквально следующее: ”Аристотель сказал – Земля круглая. Samsung сказала – экран Galaxy Note 20 плоский”. К сожалению, никакой информации о том, почему Samsung решила отказаться от своей флагманской “фишки”, инсайдер не сообщил.

Напомним, что вместе с Galaxy Note 20, компания также должна будет показать новый складной смартфон компании Galaxy Fold 2. Ожидается, что мероприятие Samsung с двумя крупными анонсами состоится уже в августе текущего года.