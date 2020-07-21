Флагманский Samsung Galaxy Note 20 показали со всех сторон за две недели до анонса

Напомним, что согласно имеющимся данным, смартфон будет построен на базе процессоров Exynos 990 и Snapdragon 865+. То, какой процессор достанется пользователю, зависит от региона приобретения аппарата. Также в устройстве ожидается до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Note 20 составит 4 500 мАч, при этом компания, судя по слухам, не забыла и о быстрой зарядке, которая получит мощность в 45 Вт!