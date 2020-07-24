Флагманский Samsung Galaxy Note 20 "засветился" в новом цветовом исполнении

Напомним, что анонс Galaxy Note 20 состоится уже 5 августа 2020 года, в оснащаться смартфон будет 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением FHD+. Базироваться новинка будет на процессорах Snapdragon 865 Plus или Exynos 990 - то или иное решение будет применяться в зависимости от региона, в котором будет продаваться экземпляр смартфона. Ожидается, что устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной. Основная камера Galaxy Note 20 получит сразу три модуля: на 64, 12 и 12 Мп. А емкость аккумулятора смартфона должна составить 4 300 мАч.