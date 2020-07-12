Флагманский Samsung Galaxy S10 временно отдают дешевле на 15 тысяч рублей
Так, для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить товар в корзину и в ней же нажать на “Обменять на скидку”, что автоматически снизит стоимость смартфона с 49 990 рублей до 34 990 рублей.
Отметим, что даже в "серой" рознице без официальной российской гарантии и с прошивкой зарубежного региона смартфон обойдётся минимум в 38 тысяч. А в других официальных магазинах минимальная цена на данный момент - 40 тысяч рублей.
Samsung Galaxy S10 получил 6,1-дюймовый безрамочный Dynamic AMOLED экран с 10 Мп селфи-камерой. Сердцем смартфона выступил фирменный процессор Exynos 9820 с с частотой до 2.7 ГГц. Устройство оборудовано 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, графическим ускорителем Mali-G76, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты. Что касается фотовозможностей, аппарат оснащен трехмодульной камерой на 16, 12 и 12 Мп.