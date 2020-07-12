ferra.ru
Телефоны
Сегодня 08:57

Флагманский Samsung Galaxy S10 временно отдают дешевле на 15 тысяч рублей

Его можно приобрести за 34 990 рублей вместо прежних 49 990 рублей
Хорошая новость для всех любителей смартфонов южнокорейского гиганта Samsung. В российской розничной сети DNS была запущена акция, в рамках которой флагманский Samsung Galaxy S10 временно отдают дешевле на 15 тысяч рублей.

Так, для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить товар в корзину и в ней же нажать на “Обменять на скидку”, что автоматически снизит стоимость смартфона с 49 990 рублей до 34 990 рублей.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Отметим, что даже в "серой" рознице без официальной российской гарантии и с прошивкой зарубежного региона смартфон обойдётся минимум в 38 тысяч. А в других официальных магазинах минимальная цена на данный момент - 40 тысяч рублей.

Samsung Galaxy S10 получил 6,1-дюймовый безрамочный Dynamic AMOLED экран с 10 Мп селфи-камерой. Сердцем смартфона выступил фирменный процессор Exynos 9820 с с частотой до 2.7 ГГц. Устройство оборудовано 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, графическим ускорителем Mali-G76, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты. Что касается фотовозможностей, аппарат оснащен трехмодульной камерой на 16, 12 и 12 Мп.

Останови меня!