Флагманский Samsung Galaxy S10 заметно обгоняет предшественника

Начавшие продаваться весной флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 превзошли по поставкам прошлое поколение, Galaxy S9. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании Counterpoint Research.

Всего за период с марта по май было продано 16 миллионов Galaxy S10. Это на 12% больше, чем продажи Galaxy S9 за аналогичный период год назад.

Что самое интересное, самая дорогая модель оказалась и самой популярной. Так, на долю топового Galaxy S10+ приходится 42% от общих продаж, на базовый Galaxy S10 — 32% , а на упрощённый Galaxy S10e — 22%. В штуках это 6,7 млн, 5,1 и 3,5 млн.

Как можно заметить, около 4% или 700 тысяч аппаратов оказались «бесхозными». Это может означать опечатку в отчёте, а может просто быть долей модели Galaxy S10 5G, которая начала продаваться позднее остальной серии — в апреле.