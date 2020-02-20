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Флагманский Samsung Galaxy S20+ "делает" из ночных снимков дневные
Удивительные вещи творят новейшие технологии
В сети появились свежие фотографии, демонстрирующие фотовозможности нового флагмана Samsung в условиях крайне плохой освещенности.
Так, судя по всему, флагманский Samsung Galaxy S20+ умеет “превращать” ночные снимки в дневные — никак иначе объяснить тот уровень детализации и качества получаемых в темное время суток фото нельзя. Что интересно, речь идет именно что о Galaxy S20+, а значит даже не самый топовый аппарат в свежей линейке Samsung способен на очень и очень многое с точки зрения создания фото.
Также стоит отметить, что обычный Galaxy S20 имеет точно такой же модуль основной камеры, что и Plus-версия, а значит, если Samsung не станет ограничивать устройство программно, оно сможет добиваться точно таких же результатов при создании фото ночью.