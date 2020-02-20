Флагманский Samsung Galaxy S20+ "делает" из ночных снимков дневные

Так, судя по всему, флагманский Samsung Galaxy S20+ умеет “превращать” ночные снимки в дневные — никак иначе объяснить тот уровень детализации и качества получаемых в темное время суток фото нельзя. Что интересно, речь идет именно что о Galaxy S20+, а значит даже не самый топовый аппарат в свежей линейке Samsung способен на очень и очень многое с точки зрения создания фото.