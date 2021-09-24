Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra рекордно упал в цене

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Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra рекордно упал в ценеНа 30%
Журналисты Hi-Tech Mail.ru обратили внимание на то, что флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra, который изначально стоил 110 тысяч рублей, рекордно упал в цене.
Так, согласно опубликованным данным, устройство подешевело на 30%. Напомним, что на старте продаж самая дорогая и мощная версия оценивалась в 110 тысяч рублей. Сейчас же в некоторых онлайн-магазинах аппарат можно приобрести и за 77 тысяч рублей.
Galaxy S21 Ultra получил 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран, флагманский процессор Snapdragon 888 и четырехмодульную камеры на 108, 10, 10 и 12 Мп. Также аппарат оснащен энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, модулем NFC и 12/16 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ внутренней памяти.