Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra рекордно упал в цене

Так, согласно опубликованным данным, устройство подешевело на 30%. Напомним, что на старте продаж самая дорогая и мощная версия оценивалась в 110 тысяч рублей. Сейчас же в некоторых онлайн-магазинах аппарат можно приобрести и за 77 тысяч рублей.