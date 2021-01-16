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Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с предшественником S20 Ultra по качеству получаемых фото
Результат ожидаемый
Инсайдер Ice Universe сравнил флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra с предшественником S20 Ultra по качеству получаемых фото. Результат получился предсказуемым.
Так, Ice Universe поделился двумя фотографиями, которые были сделаны при контровом освещении. По его словам, в флагманском Samsung Galaxy S21 Ultra расширенный динамический диапазон функционирует лучше. Также камера новинки показала себя лучше и по качеству снимка. Кроме того, в Samsung Galaxy S21 Ultra основной датчик имеет более широкий угол обзора.
Инсайдер также показал, как камеры Samsung Galaxy S21 Ultra и S20 Ultra справляются с 100-кратным увеличением. Фотографии говорят сами за себя - Galaxy S21 Ultra выдает более четкие и яркие снимки.