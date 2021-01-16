Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с предшественником S20 Ultra по качеству получаемых фото

Так, Ice Universe поделился двумя фотографиями, которые были сделаны при контровом освещении. По его словам, в флагманском Samsung Galaxy S21 Ultra расширенный динамический диапазон функционирует лучше. Также камера новинки показала себя лучше и по качеству снимка. Кроме того, в Samsung Galaxy S21 Ultra основной датчик имеет более широкий угол обзора.