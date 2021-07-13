Флагманский Samsung Galaxy S22 с прорывной камерой представят раньше обычного

Если верить данным интернет-инсайдеров, дебют грядущих Galaxy S22 состоится не в конце февраля, как обычно, а в январе, передаёт SamMobile. Помимо этого, пока что нет никакой дополнительной информации об устройствах.

Отметим, что ранее стало известно, что Samsung планирует внедрить в свои будущие флагманы основной модуль камеры на рекордные 200 МП. При этом помогать в её производстве будет легендарная Olympus.

Из прочих особенностей линейки можно отметить наличие трёх моделей: 6,1-дюймовый Galaxy S22, 6,6-дюймовый Galaxy S22+ и S22 Ultra на 6,8 дюйма.