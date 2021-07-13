Флагманский Samsung Galaxy S22 с прорывной камерой представят раньше обычного

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Флагманский Samsung Galaxy S22 с прорывной камерой представят раньше обычногоЧто для рядового пользователя только плюс
У Samsung есть традиция — незадолго до выставки MWC представлять собственную линейку флагманских смартфонов. Но в следующем году, судя по всему, компания всё же нарушит свои же устои.
Если верить данным интернет-инсайдеров, дебют грядущих Galaxy S22 состоится не в конце февраля, как обычно, а в январе, передаёт SamMobile. Помимо этого, пока что нет никакой дополнительной информации об устройствах.
Отметим, что ранее стало известно, что Samsung планирует внедрить в свои будущие флагманы основной модуль камеры на рекордные 200 МП. При этом помогать в её производстве будет легендарная Olympus.
Из прочих особенностей линейки можно отметить наличие трёх моделей: 6,1-дюймовый Galaxy S22, 6,6-дюймовый Galaxy S22+ и S22 Ultra на 6,8 дюйма.