Флагманский Samsung Galaxy S23 на Snapdragon 8 Gen 2 может стать «монстром автономности»

Так, инсайдеры сообщили, что в основу Galaxy S23 ляжет топовый процессор 2023 года — Snapdragon 8 Gen 2. За счёт этого, а также того, что Samsung планирует добиться колоссальной эффективности работы батареи в грядущем флагмане, смартфон может оказаться самым что ни на есть «монстром автономности».

Напомним, что пару месяцев назад интернет-источники уже сообщали, что тесты нового процессора Qualcomm продемонстрировали отличную энергоэффективность. Учитывая, что одной из самых частых претензий к Snapdragon 8 Gen 1 был неконтролируемый нагрев, компания явно справилась с работой над ошибками.