Флагманский смартфон Google Pixel 8 может выйти без лотка для SIM-карты

Несмотря на многочисленные утечки, одна из последних может вызвать настоящий ажиотаж среди поклонников бренда. Android-эксперт Мишаал Рахман обратил внимание на отсутствие слота для SIM-карты на рендерах обеих моделей.

Многие могут подумать, что это просто ошибка в утёкших изображениях, однако ранее предоставленные изображения Pixel от OnLeaks всегда включали слот для SIM-карты. Рахман даже связался с OnLeaks, чтобы уточнить этот момент.

В ответ он получил информацию, что все данные, которые не были оглашены самим OnLeaks в его твите, не являются информацией от него.

Рахман также добавил, что компания уже работает над функцией переноса eSIM, которая позволит переносить виртуальные номера с одного телефона на другой без необходимости использования физической SIM-карты.