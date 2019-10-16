Флагманский смартфон Google раздали обзорщикам в коробке из-под пиццы

Само видео с распаковкой необычной комплектации нового флагмана Google опубликовал блогер Джастин Тсе. Что интересно, сами коробки с пиццей были специально стилизованы под прошедшую презентацию поискового гиганта, на которой помимо Pixel 4 и Pixel 4 XL были показаны также фирменные наушники Pixel Buds и доступный ноутбук Pixelbook Go. На коробках расписаны новые возможности смартфонов, такие как бесконтактное управление при помощи жестов, а также обновленный Google Ассистент.